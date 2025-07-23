23 июля 2025

МЧС предупредило пермяков об опасной погоде

На Пермский край обрушатся дожди, грозы и туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Грозы прогремят в Пермском крае
Грозы прогремят в Пермском крае Фото:

Жителей Пермского края 24 июля ожидает опасная погода — синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и туман. Об этом пермяков предупредило региональное управление МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 24 июля прогнозируются и сильный дождь, гроза, ночью туман. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП», — сообщает telegram-канал ведомства.

МЧС рекомендует жителям региона отказаться от прогулок и поездок во время грозы, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а также по возможности укрываться в помещениях. Специалисты советуют отключить электроприборы, закрыть окна и не искать укрытия под деревьями на улице. Водителям советуют быть особенно внимательными из-за снижения видимости и вероятности заторов на дорогах.

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Жителей Пермского края 24 июля ожидает опасная погода — синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и туман. Об этом пермяков предупредило региональное управление МЧС. «По данным Пермского ЦГМС 24 июля прогнозируются и сильный дождь, гроза, ночью туман. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП», — сообщает telegram-канал ведомства. МЧС рекомендует жителям региона отказаться от прогулок и поездок во время грозы, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а также по возможности укрываться в помещениях. Специалисты советуют отключить электроприборы, закрыть окна и не искать укрытия под деревьями на улице. Водителям советуют быть особенно внимательными из-за снижения видимости и вероятности заторов на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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