МЧС предупредило пермяков об опасной погоде

Жителей Пермского края 24 июля ожидает опасная погода — синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и туман. Об этом пермяков предупредило региональное управление МЧС.
«По данным Пермского ЦГМС 24 июля прогнозируются и сильный дождь, гроза, ночью туман. В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП», — сообщает telegram-канал ведомства.
МЧС рекомендует жителям региона отказаться от прогулок и поездок во время грозы, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а также по возможности укрываться в помещениях. Специалисты советуют отключить электроприборы, закрыть окна и не искать укрытия под деревьями на улице. Водителям советуют быть особенно внимательными из-за снижения видимости и вероятности заторов на дорогах.
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