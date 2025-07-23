23 июля 2025

Серийный насильник из Магнитогорска подписал контракт и ушел на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время суда мужчина подписал контракт и убыл в зону СВО
Во время суда мужчина подписал контракт и убыл в зону СВО Фото:

Житель Магнитогорска Александр Е., признавшийся в серии нападений и изнасилований женщин, подписал контракт и отправился на СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда, производство по делу в его отношении приостановили, после его возращения будет решаться вопрос о возобновлении судебного процесса.

«3 июля от начальника пункта отбора на военную службу по контракту Челябинска поступило ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу, подлежащее незамедлительному рассмотрению. Ходатайство было удовлетворено. Производство по уголовному делу приостановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Маньяка задержали в ноябре 2024 года. Выйти на него смогли благодаря генотипу близкого родственника. Молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная сотрудником ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области, помогла выявить генотип преступника.

Он признался в целой серии нападений на женщин. С июня 2016 года по январь 2018 года он вламывался в квартиры к жертвам, избивал и насиловал их. После сбегал, прихватив деньги и драгоценности.

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Житель Магнитогорска Александр Е., признавшийся в серии нападений и изнасилований женщин, подписал контракт и отправился на СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда, производство по делу в его отношении приостановили, после его возращения будет решаться вопрос о возобновлении судебного процесса. «3 июля от начальника пункта отбора на военную службу по контракту Челябинска поступило ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу, подлежащее незамедлительному рассмотрению. Ходатайство было удовлетворено. Производство по уголовному делу приостановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Маньяка задержали в ноябре 2024 года. Выйти на него смогли благодаря генотипу близкого родственника. Молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная сотрудником ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области, помогла выявить генотип преступника. Он признался в целой серии нападений на женщин. С июня 2016 года по январь 2018 года он вламывался в квартиры к жертвам, избивал и насиловал их. После сбегал, прихватив деньги и драгоценности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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