Серийный насильник из Магнитогорска подписал контракт и ушел на СВО

Житель Магнитогорска Александр Е., признавшийся в серии нападений и изнасилований женщин, подписал контракт и отправился на СВО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда, производство по делу в его отношении приостановили, после его возращения будет решаться вопрос о возобновлении судебного процесса.
«3 июля от начальника пункта отбора на военную службу по контракту Челябинска поступило ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу, подлежащее незамедлительному рассмотрению. Ходатайство было удовлетворено. Производство по уголовному делу приостановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Маньяка задержали в ноябре 2024 года. Выйти на него смогли благодаря генотипу близкого родственника. Молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная сотрудником ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области, помогла выявить генотип преступника.
Он признался в целой серии нападений на женщин. С июня 2016 года по январь 2018 года он вламывался в квартиры к жертвам, избивал и насиловал их. После сбегал, прихватив деньги и драгоценности.
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