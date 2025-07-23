Лучше всего арбузы созревают к концу лета, пояснили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры. При этом бахчевые, завезенные из соседних теплых стран, можно покупать все лето — они поспевают раньше.
«В естественных условиях плоды бахчевых поспевают только к середине августа — началу сентября. Однако импорт, соседство с теплыми странами, использование теплиц и работа агрономов над расширением разнообразия сортов (в том числе скороспелых) творят чудеса — арбузами в нашей стране можно лакомиться если уж не круглый год, то все летние месяцы и пару осенних точно», — пояснили агентству инспекторы ведомства.
Инспекторы ведомства поясняют, что арбузы и дыни растут довольно медленно, поэтому сезон начинается в конце лета — начале осени. «Сначала формируются побеги, завязи, а затем начинает наливаться сам плод», — поясняют в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!