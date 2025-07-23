23 июля 2025

Жителям ХМАО объяснили, когда лучше покупать арбузы

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбузы поспевают довольно долго
Арбузы поспевают довольно долго Фото:

Лучше всего арбузы созревают к концу лета, пояснили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры. При этом бахчевые, завезенные из соседних теплых стран, можно покупать все лето — они поспевают раньше.

«В естественных условиях плоды бахчевых поспевают только к середине августа — началу сентября. Однако импорт, соседство с теплыми странами, использование теплиц и работа агрономов над расширением разнообразия сортов (в том числе скороспелых) творят чудеса — арбузами в нашей стране можно лакомиться если уж не круглый год, то все летние месяцы и пару осенних точно», — пояснили агентству инспекторы ведомства.

Инспекторы ведомства поясняют, что арбузы и дыни растут довольно медленно, поэтому сезон начинается в конце лета — начале осени. «Сначала формируются побеги, завязи, а затем начинает наливаться сам плод», — поясняют в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.

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Лучше всего арбузы созревают к концу лета, пояснили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры. При этом бахчевые, завезенные из соседних теплых стран, можно покупать все лето — они поспевают раньше. «В естественных условиях плоды бахчевых поспевают только к середине августа — началу сентября. Однако импорт, соседство с теплыми странами, использование теплиц и работа агрономов над расширением разнообразия сортов (в том числе скороспелых) творят чудеса — арбузами в нашей стране можно лакомиться если уж не круглый год, то все летние месяцы и пару осенних точно», — пояснили агентству инспекторы ведомства. Инспекторы ведомства поясняют, что арбузы и дыни растут довольно медленно, поэтому сезон начинается в конце лета — начале осени. «Сначала формируются побеги, завязи, а затем начинает наливаться сам плод», — поясняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, как определить арбузы и дыни с большим содержанием нитратов. Например, цвет мякоти у арбузов интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А при выборе дыни нужно обращать внимание на запах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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