Антон и Виктория Макарские выступят на православном фестивале в Пермском крае

На территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря 9 августа пройдет VII Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Для пермяков подготовлена насыщенная программа, призванная продемонстрировать богатство и разнообразие православных традиций. В 2025 году зрителей ждет выступление сразу трех уникальных исполнителей.
«Гостей ждет выступление архимандрита Гермогена — священнослужителя Русской православной церкви, который был духовным наставником Людмилы Зыкиной, а также творческого дуэта Антона и Виктории Макарских и иеромонаха Фотия — победителя вокального телепроекта „Голос“», — сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».
В рамках фестиваля состоится «Колокольный перезвон», где свои мастер-классы и выступления представят ведущие звонари страны. В пространстве «Дом иконы и живописи» вниманию посетителей будет предложена экспозиция иконописной мастерской «Добро», а также выставка религиозной живописи художников Прикамья. Гости фестиваля также смогут познакомиться с национальной кухней региона в рамках кулинарной программы «Русская кухня», где будут представлены монастырские рецепты и блюда Прикамья.
В течение всего дня на территории монастыря будет действовать традиционная «Белогорская торговая ярмарка», где можно приобрести изделия уральских мастеров и фермерскую продукцию региона. Особое место в программе фестиваля занимает возможность поклониться частице мощей святителя Николая Чудотворца, доставленной из Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга. Святыня будет доступна для верующих в Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря.
Праздничные мероприятия начнутся в 9:00 с Божественной литургии, которую возглавит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в Крестовоздвиженском соборе. С 12:00 стартует работа главной сцены фестиваля.
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