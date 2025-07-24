«Главному гонщику» мэрии Челябинска Ефимову вновь не дали выйти из СИЗО

Директор «Трасса 74» Ефимов не смог оспорить срок в СИЗО
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Сергея Ефимова оставили в СИЗО до 4 сентября
Сергея Ефимова оставили в СИЗО до 4 сентября Фото:

Челябинский облсуд оставил в СИЗО бывшего директору МБУ «Трасса 74» (главного гоночного трека в Челябинске) Сергея Ефимова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это уже не первая неудачная попытка экс-директора выйти на свободу.

«Суд с учетом мнения прокурора оставил решение Тракторозаводского райсуда от 30 июня, которым обвиняемому был продлен срок заключения под стражей до 4 сентября, без изменений. Жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Таким образом Ефимов пробудет в СИЗО семь месяцев. Не исключено, что следствие будет дальше ходатайствовать о продлении срока.

Ефимов находится в СИЗО с момента задержания сотрудниками ФСБ и СК в феврале. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, деньги ему передавал представитель ООО ПКФ «Глобус» Арайик Закоян (сын Мясника Закояна, проходящего обвиняемым по делу так называемой «дорожной» организованной преступной группы — прим. URA.RU). За это Ефимов, как считают следователи, обеспечил размещение асфальтобетонного завода на территории, предназначенной для строительства гоночного трека и переданной компании «Трасса 74».

Адвокат и родственники Ефимова позицию следствия не разделают. По их словам, мужчина вкладывал всю душу в проект. Они считают, что он стал жертвой оговора со стороны Закояна. Но пока их доводы не находят отклика в суде.

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Челябинский облсуд оставил в СИЗО бывшего директору МБУ «Трасса 74» (главного гоночного трека в Челябинске) Сергея Ефимова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это уже не первая неудачная попытка экс-директора выйти на свободу. «Суд с учетом мнения прокурора оставил решение Тракторозаводского райсуда от 30 июня, которым обвиняемому был продлен срок заключения под стражей до 4 сентября, без изменений. Жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Таким образом Ефимов пробудет в СИЗО семь месяцев. Не исключено, что следствие будет дальше ходатайствовать о продлении срока. Ефимов находится в СИЗО с момента задержания сотрудниками ФСБ и СК в феврале. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, деньги ему передавал представитель ООО ПКФ «Глобус» Арайик Закоян (сын Мясника Закояна, проходящего обвиняемым по делу так называемой «дорожной» организованной преступной группы — прим. URA.RU). За это Ефимов, как считают следователи, обеспечил размещение асфальтобетонного завода на территории, предназначенной для строительства гоночного трека и переданной компании «Трасса 74». Адвокат и родственники Ефимова позицию следствия не разделают. По их словам, мужчина вкладывал всю душу в проект. Они считают, что он стал жертвой оговора со стороны Закояна. Но пока их доводы не находят отклика в суде.
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