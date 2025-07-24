Пермский агрохолдинг отсудил у властей жилой дом

В Большесосновском округе Пермского края местный агрохолдинг направил иск к властям и отсудил у них жилой дом. Арбитражный суд встал на сторону истца и признал за ним право собственности на здание, которое было построено при социализме одним из совхозов. Агрохолдинг сейчас является его правопреемником.
«Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск к администрации Большесосновского муниципального округа. Решил — признать право собственности за ООО „Русь“ на многоквартирный дом. Адрес — село Большая Соснова, улица Волкова, 3, площадь — 149,7 квадратных метров. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде», — сообщается в судебном документе. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
В документе уточняется, что четырехквартирный дом был построен в 1986 году совхозом «Россия». После распада СССР его реорганизовали в агрохолдинг «Русь», ставший правопреемником советского сельхозпредприятия. Сейчас в здании проживают сотрудники агрохолдинга, который владеет домом как своим имуществом. На судебном заседании власти сообщили, что спорное здание не числится в реестре муниципальной собственности. Таким образом ответчик не стал возражать против требований истца.
Ранее URA.RU рассказывало, что арендатор пермского парка Горького проиграл суд с мэрией краевой столицы за спорные объекты. Речь о здании театра эстрады и проходной будке, которые власти требовали признать самовольными постройками.
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