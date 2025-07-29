На сумском направлении ВСУ с трудом сдерживают наступление российских войск, пытающихся создать буферную зону, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В ДНР российские войска постепенно продолжают сжимать кольцо вокруг стратегически важного города Покровск.
Также бои продолжаются в Часовом Яре, где ВС РФ, по данным военкоров, контролируют почти 90% территорий. На других участках фронта — от Харькова до Херсона — продолжаются ожесточенные бои с активным использованием артиллерии и беспилотников. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление
Украинские военные прилагают все силы для сдерживания российских подразделений, наступающих в направлении Сум с целью создания буферной зоны. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат»Апти Алаудинов. По его словам, несмотря на сопротивление ВСУ и попытки выбить российские силы с занятых позиций, продвижение российских войск продолжается в круглосуточном режиме.
Алаудинов отметил, что наиболее активные боевые действия разворачиваются в приграничных районах Сумской области, в частности у Теткино, где отряд «Аида» спецназа «Ахмат» поддерживает российские подразделения. Также ожесточенные бои продолжаются в районе Кондратовки и Юнаковки, туда украинская армия перебрасывает резервы и осуществляет контратаки, стремясь удержать позиции, однако российские войска сохраняют инициативу и наносят удары по укреплениям противника.
Харьковское направление
На северо-западе от Купянска продолжаются ожесточенные бои. Российские войска наступают в районах Московки и Соболевки, встречая сопротивление ВСУ, которые удерживают позиции у Кондрашовки и проводят контратаки. Севернее российские штурмовые группы продвигаются к Колодезному, угрожая обороне украинских сил. Кроме того, ВС РФ закрепились в районе Волчанских Хуторов и продвинулись от Мелового на участке Хатнее—Амбарное, приближаясь к Великому Бурлуку.
Российская артиллерия и авиация активно подавляют контратаки ВСУ, способствуя дальнейшему продвижению. Минобороны РФ сообщило, что расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» нанес удар по украинскому пункту управления беспилотниками и военной технике на харьковском направлении. После выполнения задачи расчет оперативно покинул позицию во избежание ответного огня.
Донецкое направление
ВСУ понесли значительные потери и практически утратили все свои подразделения при попытках удержать Бойковку в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, командование ВСУ было вынуждено отвести войска на третью линию обороны в районы Никаноровки и Суворово, поскольку удержание Бойковки, расположенной в низине, привело к тяжелым потерям. Марочко отметил, что решение об отступлении было принято слишком поздно, из-за чего у украинской стороны почти не осталось боеспособных подразделений в этом районе.
Краснолиманское направление
На краснолиманском направлении сохраняется относительное спокойствие. Российские войска незначительно продвинулись в районе Редкодуба и западнее Зеленой Долины. Бои носят позиционный характер, активно применяется артиллерия и дроны, однако линия фронта остается без существенных изменений.
Северское направление
На северском направлении российские войска заняли господствующие высоты на горе Белой, что дало им тактическое преимущество, однако подтверждения полного уничтожения украинских очагов сопротивления на западных склонах пока нет. В районе Серебрянки продолжаются бои, российские силы ведут последовательное подавление позиций противника.
Часовяровское направление
Российские войска продолжают наступление в Часовом Яре, удерживая до 90% города и ведя зачистку микрорайона Шевченко, сообщают военкоры. Подразделения вышли к окраине Николаевки, вытесняя украинские силы из городской застройки. Общая площадь продвижения оценивается примерно в один квадратный километр.
Кроме того, на окраине Часового Яра артиллеристы ВДВ нанесли удар по украинскому опорному пункту в лесопосадке, уничтожив его вместе с личным составом ВСУ. По данным Минобороны РФ, это позволило российским десантникам занять позиции противника, провести зачистку и продвинуться вперед.
Покровское направление
Покровское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Бельгийка, расположенного в полутора километрах от южной окраины Покровска. Российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг этого ключевого города, ведя бои в районах Леонтовичей, Троянды и Бойковки, что позволяет им продвигаться к автодорогам Мирноград—Доброполье. Активные боевые действия также отмечаются в Суворово, Никаноровке и районе Сухецкого, где ВС РФ предпринимают попытки перерезать важные логистические маршруты противника.
По данным Минобороны, экипаж танка Т-72Б3М 8-й гвардейской армии уничтожил скопление личного состава ВСУ в районе Покровска. Цель была обнаружена операторами беспилотников и поражена с закрытой огневой позиции с дистанции более восьми км; корректировка огня велась с помощью дронов.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области в ходе освобождения Малиевки военнослужащие 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» захватили трофейное западное вооружение, включая американские минометы, гранатометы MK-19, винтовки М16, а также польские и американские минометы. Как отметил командир роты с позывным Беркут, основную часть трофеев составило оружие стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ.
Командир отделения десантно-штурмовой роты с позывным Лебедь отметил, что в селе Малиевка взвод украинских военных сдался в плен. По его словам, при сдаче в плен по украинским военнослужащим пыталась вести огонь украинская артиллерия и применялись FPV-дроны. Захваченные бойцы сообщили российским подразделениям о расположении операторов БПЛА.
Запорожское направление
На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах Плавней и Степногорска. В Плавнях украинские силы удерживают позиции на севере, однако российские подразделения постепенно вытесняют их, подавляя сопротивление. В Степногорске ВСУ перебрасывают подкрепления, включая операторов беспилотников, что приводит к росту интенсивности боев. Линия соприкосновения остается подвижной, обе стороны активно используют артиллерию и дроны. В Малой Токмачке идут бои, где российские войска укрепляют свои позиции.
Херсонское направление
На херсонском направлении продолжаются интенсивные бои. Украинские силы пытаются высаживаться на островах, что приводит к ожесточенным столкновениям. Российские войска при поддержке артиллерии и авиации наносят удары по позициям противника на правом берегу Днепра. За сутки украинские формирования более 50 раз обстреляли населенные пункты на левом берегу. Российская ПВО и артиллерия продолжают подавлять огневые точки ВСУ, минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре, передает издание «Интересная Россия».
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