ВС РФ «Искандером» ударили по промзоне с иностранными наемниками ВСУ

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Российские военные использовали "Искандер", чтобы нанести удар по ВСУ
Российские военные использовали "Искандер", чтобы нанести удар по ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников", — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ расположились в здании строительной компании "Скорпион" в промышленной зоне Харькова. Как сообщило ведомство, были уничтожены до 100 военных. 

Ранее расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Дергачах в Харьковской области. Тогда были уничтожены до 50 военнослужащих, передает деловое издание "Взгляд". 

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С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. "Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников", — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ расположились в здании строительной компании "Скорпион" в промышленной зоне Харькова. Как сообщило ведомство, были уничтожены до 100 военных.  Ранее расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Дергачах в Харьковской области. Тогда были уничтожены до 50 военнослужащих, передает деловое издание "Взгляд". 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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