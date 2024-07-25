ВС РФ «Искандером» ударили по промзоне с иностранными наемниками ВСУ

С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников в Харькове. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников", — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ расположились в здании строительной компании "Скорпион" в промышленной зоне Харькова. Как сообщило ведомство, были уничтожены до 100 военных.
Ранее расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Дергачах в Харьковской области. Тогда были уничтожены до 50 военнослужащих, передает деловое издание "Взгляд".
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