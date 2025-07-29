Путин раскрыл, в чем успех Сбера

Президент России Владимир Путин заявил, что стране удалось не только сохранить позиции, но и опережать конкурентов в сфере искусственного интеллекта — в том числе благодаря работе команды Сбера. Об этом глава государства сообщил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле.
«Вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы. Поэтому нам в достаточно сложные времена <...> все-таки удалось с помощью Сбера выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением», — отреагировал Путин в ходе беседы с Грефом.
По словам президента, своевременное инвестирование и выбор перспективных направлений развития обеспечили прорывные результаты в сфере искусственного интеллекта, несмотря на сложную экономическую обстановку последних лет. Сам Герман Греф в ходе встречи сообщил, что Сбербанк активно участвует в развитии ИИ: банк регулярно презентует новые модели, которыми уже начинают пользоваться клиенты.
По его словам, международная гонка в области ИИ становится все более напряженной — новые технологии появляются каждые несколько месяцев. Путин выразил благодарность Грефу за вклад в технологическое развитие страны. Сбер ранее внедрил собственую модель искусственного интеллекта GigaChat для повышения качества обслуживания клиентов.
Ранее Герман Греф отмечал, что российская экономика сталкивается с признаками резкого замедления из-за сочетания высоких ставок, кризиса на сырьевых рынках и нехватки квалифицированных кадров. В этих условиях развитие искусственного интеллекта и технологические инициативы Сбера рассматриваются как один из ключевых инструментов для преодоления экономических трудностей и поддержания конкурентоспособности страны, отмечал глава Сбера.
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