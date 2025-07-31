Лагерь под Екатеринбургом закрыли после массового отравления детей

Суд закрыл летний спортивный лагерь на базе СТК «Песчаное» в поселке Северка (Свердловская область), где случилось массовое отравление детей. Деятельность ИП Бучиной К.А. по организации детского отдыха приостановили на 80 суток, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«При проверке было установлено, что в комплексе для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используется скважина, не имеющая санитарно-эпидемиологического заключения, не проводится лабораторный контроль качества воды и почвы. Нарушаются требования к содержанию территории», — пояснили там.
Отмечается, что предпринимательница организовывала отдых детей без санитарно-эпидемиологического заключения. Протокол о временном закрытии лагеря подписали 26 июля.
Массовое отравление произошло в период с 14 по 17 июля. Помимо вышеперечисленных нарушений, санврачи обнаружили, что в пищеблоке не было согласовано и разработано меню, отсутствовала маркировка, еду готовили в нарушение технологическим документам, а сотрудники столовой переодевались на складе, где хранилось сырье.
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