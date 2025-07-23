В лагере под Екатеринбургом массово отравились дети

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Столовую закрыли
Столовую закрыли Фото:

В поселке Северка (Свердловская область) в летнем спортивном лагере случилось массовое отравление детей, которые питались в столовой СТК «Песчаное». Пищеблок закрыли на 60 суток после масштабной проверки Роспотребнадзора, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В период с 14 по 17 июля этого года в столовой СТК „Песчаное“ произошло массовое отравление детей, находящихся в летнем спортивном лагере, расположенном в поселке Северка, северо-восточный берег озера Песчаное», — пояснили там. После этого в столовую с проверкой нагрянул РПН.

Санврачи выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Например, там не было согласовано и разработано меню, отсутствовала маркировка, еду готовили в нарушение технологическим документам, а сотрудники столовой переодевались на складе, где хранилось сырье.

С доказательствами о нарушениях РПН обратился с иском в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. В итоге ИП Бучиной К. А. признали виновной, временно запретив работать столовой.

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В поселке Северка (Свердловская область) в летнем спортивном лагере случилось массовое отравление детей, которые питались в столовой СТК «Песчаное». Пищеблок закрыли на 60 суток после масштабной проверки Роспотребнадзора, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «В период с 14 по 17 июля этого года в столовой СТК „Песчаное“ произошло массовое отравление детей, находящихся в летнем спортивном лагере, расположенном в поселке Северка, северо-восточный берег озера Песчаное», — пояснили там. После этого в столовую с проверкой нагрянул РПН. Санврачи выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Например, там не было согласовано и разработано меню, отсутствовала маркировка, еду готовили в нарушение технологическим документам, а сотрудники столовой переодевались на складе, где хранилось сырье. С доказательствами о нарушениях РПН обратился с иском в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга. В итоге ИП Бучиной К. А. признали виновной, временно запретив работать столовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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