Сургутянки массово предлагают услуги суррогатного материнства

Жительницы Сургута активно размещают объявления о готовности участвовать в программе суррогатного материнства. За последние полгода на тематических форумах появилось более 30 подобных предложений.
«Помогу вам обрести счастье. ХМАО, готова на частичный переезд. Ребенку пять лет, беременность протекала отлично, без осложнений. Вредных привычек не имею, хронических заболеваний нет», — пишет одна из пользовательниц тематического форума.
Размер вознаграждения за вынашивание ребенка варьируется от 1 до 2,5 миллионов рублей. Согласно законодательству, суррогатной матерью может стать женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая хотя бы одного здорового собственного ребенка.
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