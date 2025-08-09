Сильный хлопок выбил стекло в доме в Краснодарском крае

В поселке Российском под Краснодаром утром произошел сильный хлопок, в результате которого в жилом доме выбило окно вместе с рамой. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара.
«Экстренные службы установили, что на 6-м этаже в результате хлопка вылетело окно с рамой», — сообщили ЕДДС города своем в telegram-канале. Там отметили, что, сообщение о громком звуке поступило в 08:18. Очевидцы рассказали, что хлопок был слышен на улице 2-я Тверская, 2, в многоквартирном доме.
В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что здание не подключено к системе газоснабжения, а также не было выявлено признаков пожара или задымления. Ситуация находится под контролем оперативных служб города.
