Сильный хлопок выбил стекло в доме в Краснодарском крае

В Прикубанском округе вы многоквартирном доме произошел взрыв и вылетело окно с рамой
В Прикубанском округе вы многоквартирном доме произошел взрыв и вылетело окно с рамой

В поселке Российском под Краснодаром утром произошел сильный хлопок, в результате которого в жилом доме выбило окно вместе с рамой. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара.

«Экстренные службы установили, что на 6-м этаже в результате хлопка вылетело окно с рамой», — сообщили ЕДДС города своем в telegram-канале. Там отметили, что, сообщение о громком звуке поступило в 08:18. Очевидцы рассказали, что хлопок был слышен на улице 2-я Тверская, 2, в многоквартирном доме.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что здание не подключено к системе газоснабжения, а также не было выявлено признаков пожара или задымления. Ситуация находится под контролем оперативных служб города.

