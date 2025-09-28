В России вырастут пенсии у некоторых категорий граждан

Пенсии бывших сотрудников силовых ведомств и военных пенсионеров в России будут увеличены с 1 октября. Об этом сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина. По ее словам, повышение связано с индексацией окладов на 7,6%, что затронет выплаты военнослужащим по контракту и призыву, а также сотрудникам Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и федеральной фельдъегерской связи.
«С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%. Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — пояснила Косихина в разговоре с РИА Новости.
По словам сенатора, все необходимые средства на повышение выплат заложены в бюджете. Косихина подчеркнула, что государство последовательно выполняет обязательства по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров и использует индексацию пенсий как инструмент для сохранения покупательной способности выплат в условиях инфляции. Косихина также уточнила, что дополнительные выплаты предусмотрены для пенсионеров, которым в сентябре исполняется 80 лет — с октября они начнут получать прибавку в размере 10 221,70 рубля.
Сенатор напомнила, что в апреле уже была проведена индексация на 14,75% для социальных пенсий и государственных выплат отдельным категориям граждан. Это коснулось не только пенсионеров без необходимого стажа для страховой пенсии, но и людей с инвалидностью, потерявших кормильца, ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации радиационных и техногенных катастроф, а также жителей блокадных городов.
Ранее сенатор Наталия Косихина объяснила, как пособие влияет на пенсию, передает «Царьград». По словам члена Совфеда, россияне, получающие пособие по безработице, не накапливают пенсионные баллы, необходимые для формирования будущей пенсии. Как уточнила сенатор, оформление этого пособия возможно только при условии регистрации в центре занятости и одновременного ведения активного поиска работы.
