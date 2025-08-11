Бюджетные хостелы и дорогие гостиницы: где остановиться путешественнику в Перми

В Перми стоимость номера в отеле достигает 23,8 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми есть номера на любой вкус и кошелек
В Перми есть номера на любой вкус и кошелек Фото:

Пермский край часто попадает в топ туристических рейтингов. В Пермь съезжаются жители других регионов, чтобы принять участие в фестивалях и спортивных мероприятиях. Корреспондент URA.RU изучил оценки постояльцев хостелов и гостиниц и выяснил, где предпочитают останавливаться путешественники.

Бюджетные хостелы

По данным сайта «Яндекс Карты», наивысшая оценка «пять звезд» стоит у двух хостелов. Hostel Club 1723 находится на улице Екатерининская рядом с микрорайоном Разгуляй. Постояльцы хвалят чистоту номеров и общих помещений, близость к основным городским достопримечательностям, дружелюбный персонал. Койко-место в нем стоит 1,3 тысячи рублей. Самый дорогой трехместный люкс с собственной трассой сдают за 3,3 тысячи рублей.

Постояльцы хостела «Репа» также отмечают чистоту в номерах, уют общей зоны и вежливость персонала. Он находится рядом с железнодорожным вокзалом и тоже имеет высокий рейтинг. По данным сайта хостела, на ближайшие выходные 16-17 августа все номера уже заняты. Можно заселиться после 23 августа. Койко-место стоит 1,1 тысячи рублей, двухместный — от 2 тысяч рублей, трехместный — от 2,3 тысячи рублей. Ванной комнаты в номерах нет.

Дорогие отели

Отелей с высокими оценками в Перми оказалось больше, чем хостелов. Один из таких — Art Hotel на улице Белинского. Гостям нравится интерьер отеля, вкусные завтраки. Детям дарят игрушки. Также есть услуга позднего выезда. Одноместный номер стоит от 6,8 тысячи рублей. Двухместный номер в стиле эпохи Сергея Дягилева выйдет от 17,5 тысячи рублей.

Недалеко от набережной путешественники выбирают Astor Hotel. В нем всего 16 номеров. Гостям предлагают приветственный напиток из соседнего гастропаба. Клиенты отмечают, что в номерах есть весы и коврики для йоги. Одноместные номера стоят 8,8 тысячи рублей, люкс — 15,5 тысячи рублей.

Высокие оценки путешественников получил Aura City Hotel на улице Монастырская. Гости хвалят приятную атмосферу, вкусную еду, наличие живой музыки в определенные дни. Одноместный номер в этом отеле обойдется в 7,8 тысяч рублей в сутки, а представительский люкс — от 23,8 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, на каких базах отдыха можно провести выходные недалеко от Перми. Стоимость такого уикенда начинается от 5,5 тысячи рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский край часто попадает в топ туристических рейтингов. В Пермь съезжаются жители других регионов, чтобы принять участие в фестивалях и спортивных мероприятиях. Корреспондент URA.RU изучил оценки постояльцев хостелов и гостиниц и выяснил, где предпочитают останавливаться путешественники. Бюджетные хостелы По данным сайта «Яндекс Карты», наивысшая оценка «пять звезд» стоит у двух хостелов. Hostel Club 1723 находится на улице Екатерининская рядом с микрорайоном Разгуляй. Постояльцы хвалят чистоту номеров и общих помещений, близость к основным городским достопримечательностям, дружелюбный персонал. Койко-место в нем стоит 1,3 тысячи рублей. Самый дорогой трехместный люкс с собственной трассой сдают за 3,3 тысячи рублей. Постояльцы хостела «Репа» также отмечают чистоту в номерах, уют общей зоны и вежливость персонала. Он находится рядом с железнодорожным вокзалом и тоже имеет высокий рейтинг. По данным сайта хостела, на ближайшие выходные 16-17 августа все номера уже заняты. Можно заселиться после 23 августа. Койко-место стоит 1,1 тысячи рублей, двухместный — от 2 тысяч рублей, трехместный — от 2,3 тысячи рублей. Ванной комнаты в номерах нет. Дорогие отели Отелей с высокими оценками в Перми оказалось больше, чем хостелов. Один из таких — Art Hotel на улице Белинского. Гостям нравится интерьер отеля, вкусные завтраки. Детям дарят игрушки. Также есть услуга позднего выезда. Одноместный номер стоит от 6,8 тысячи рублей. Двухместный номер в стиле эпохи Сергея Дягилева выйдет от 17,5 тысячи рублей. Недалеко от набережной путешественники выбирают Astor Hotel. В нем всего 16 номеров. Гостям предлагают приветственный напиток из соседнего гастропаба. Клиенты отмечают, что в номерах есть весы и коврики для йоги. Одноместные номера стоят 8,8 тысячи рублей, люкс — 15,5 тысячи рублей. Высокие оценки путешественников получил Aura City Hotel на улице Монастырская. Гости хвалят приятную атмосферу, вкусную еду, наличие живой музыки в определенные дни. Одноместный номер в этом отеле обойдется в 7,8 тысяч рублей в сутки, а представительский люкс — от 23,8 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, на каких базах отдыха можно провести выходные недалеко от Перми. Стоимость такого уикенда начинается от 5,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...