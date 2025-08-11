Бюджетные хостелы и дорогие гостиницы: где остановиться путешественнику в Перми

Пермский край часто попадает в топ туристических рейтингов. В Пермь съезжаются жители других регионов, чтобы принять участие в фестивалях и спортивных мероприятиях. Корреспондент URA.RU изучил оценки постояльцев хостелов и гостиниц и выяснил, где предпочитают останавливаться путешественники.
Бюджетные хостелы
По данным сайта «Яндекс Карты», наивысшая оценка «пять звезд» стоит у двух хостелов. Hostel Club 1723 находится на улице Екатерининская рядом с микрорайоном Разгуляй. Постояльцы хвалят чистоту номеров и общих помещений, близость к основным городским достопримечательностям, дружелюбный персонал. Койко-место в нем стоит 1,3 тысячи рублей. Самый дорогой трехместный люкс с собственной трассой сдают за 3,3 тысячи рублей.
Постояльцы хостела «Репа» также отмечают чистоту в номерах, уют общей зоны и вежливость персонала. Он находится рядом с железнодорожным вокзалом и тоже имеет высокий рейтинг. По данным сайта хостела, на ближайшие выходные 16-17 августа все номера уже заняты. Можно заселиться после 23 августа. Койко-место стоит 1,1 тысячи рублей, двухместный — от 2 тысяч рублей, трехместный — от 2,3 тысячи рублей. Ванной комнаты в номерах нет.
Дорогие отели
Отелей с высокими оценками в Перми оказалось больше, чем хостелов. Один из таких — Art Hotel на улице Белинского. Гостям нравится интерьер отеля, вкусные завтраки. Детям дарят игрушки. Также есть услуга позднего выезда. Одноместный номер стоит от 6,8 тысячи рублей. Двухместный номер в стиле эпохи Сергея Дягилева выйдет от 17,5 тысячи рублей.
Недалеко от набережной путешественники выбирают Astor Hotel. В нем всего 16 номеров. Гостям предлагают приветственный напиток из соседнего гастропаба. Клиенты отмечают, что в номерах есть весы и коврики для йоги. Одноместные номера стоят 8,8 тысячи рублей, люкс — 15,5 тысячи рублей.
Высокие оценки путешественников получил Aura City Hotel на улице Монастырская. Гости хвалят приятную атмосферу, вкусную еду, наличие живой музыки в определенные дни. Одноместный номер в этом отеле обойдется в 7,8 тысяч рублей в сутки, а представительский люкс — от 23,8 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, на каких базах отдыха можно провести выходные недалеко от Перми. Стоимость такого уикенда начинается от 5,5 тысячи рублей.
