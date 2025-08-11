Пермский баскетбольный клуб сменил название ради спонсора

Баскетбольный клуб «Парма» объявил о смене названия на «Бетсити Парма» в связи с заключением трехлетнего партнерского соглашения с одноименной букмекерской компанией. Команда начнет выступать под новым брендом уже в текущем сезоне. Бренд появится на форме, в оформлении домашней арены и на логотипе клуба.
«Это важное событие с учетом того, какое значение придает наше государство поддержке спорта со стороны беттинговых компаний. Мы уверены, что долгосрочное сотрудничество, сделает наш продукт еще интереснее и зрелищнее для болельщиков», — отметил президент баскетбольного клуба Сергей Богуславский в соцсети «ВКонтакте».
В июле 2022 года баскетбольный клуб из Перми уже менял название на Parma-Pari. Это произошло после заключения спонсорского соглашения с другой букмекерской фирмой, которая тогда также выступила титульным спонсором команды.
