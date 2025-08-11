Пермякам рассказали, когда и где можно собирать ягоды

Министерство природных ресурсов Пермского края определило временные рамки для сбора ягод гражданами на территории лесничеств региона в 2025 году. Речь идет исключительно о сборе для личных нужд.
«Согласно приказу, сбор ягод разрешен на территории двенадцати лесничеств, преимущественно расположенных в северной части Пермского края. В перечень включены следующие лесничества: Березниковское, Вайское, Веслянское, Гайнское, Кизеловское, Кочевское, Косинское, Колвинское, Красновишерское, Соликамское, Чердынское и Юрлинское», — сообщает Минприроды региона на официальном сайте.
При этом установлены отдельные сроки для сбора брусники и клюквы — ягод, созревающих позднее других. Сбор брусники разрешается с 29 августа 2025 года, к сбору клюквы можно приступить с 10 сентября 2025 года. Власти региона также напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и бережно относиться к природным ресурсам во время похода за плодами.
