Школьница отсудила у мэрии в ХМАО крупную сумму за укус собаки

Суд потребовал от мэрии в Нижневартовском районе выплатить школьнице 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки. Выбить компенсацию несовершеннолетней помогла прокуратура.
«Судом требования прокурора удовлетворены, с администрации в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Бродячее животное напало на школьницу в садово — огородном кооперативе. Девочка получила травму и ей пришлось лечиться в больнице. «Администрацией городского поселения Излучинск ненадлежащим образом реализовывались полномочия по отлову безнадзорных животных», — уточнили в прокуратуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!