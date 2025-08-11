11 августа 2025

Школьница отсудила у мэрии в ХМАО крупную сумму за укус собаки

Девочке должны выплатить 50 тысяч компенсации
Девочке должны выплатить 50 тысяч компенсации

Суд потребовал от мэрии в Нижневартовском районе выплатить школьнице 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки. Выбить компенсацию несовершеннолетней помогла прокуратура.

«Судом требования прокурора удовлетворены, с администрации в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Бродячее животное напало на школьницу в садово — огородном кооперативе. Девочка получила травму и ей пришлось лечиться в больнице. «Администрацией городского поселения Излучинск ненадлежащим образом реализовывались полномочия по отлову безнадзорных животных», — уточнили в прокуратуре.

