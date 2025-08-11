«Новые люди» обходят «Единую Россию» на челябинских выборах

Партия «Новые люди» более чем в три раза обходит «Единую Россию» по расходам на избирательную кампанию в Челябинской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные облизбиркомом.
«На избирательный счет реготделения „Новых людей“ поступило 55,6 млн рублей, израсходовано 44,8 млн. На избирательный счет реготделения „Единой России“ поступило 22,5 млн рублей, израсходовано 13,7 млн», — сообщается в отчете избиркома.
На счет «Справедливой России» поступило 21,9 млн, израсходовано 14,4 млн рублей. На счет отделения ЛДПР поступило 12,6 млн, потрачено 10,3 млн рублей. На счет реготделения КПРФ поступило 5,2 млн, израсходовано 4,2 млн рублей. На счет Партии пенсионеров — 1,85 млн, израсходовано из них 1,8 млн.
Расходы реготделения «Новых людей» на кампанию составляют примерно столько же, сколько на нее потратили все остальные партии. В действующем составе заксобрания региона партия не представлена. Данные приводятся по состоянию на 8 августа.
Выборы состоятся с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит избрать 60 депутатов заксобрания региона. Также выборы местных депутатов состоятся в большинстве муниципалитетов.
