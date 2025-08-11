11 августа 2025

В Пермском крае мать-одиночка через 13 лет добилась возвращения сына-инвалида из интерната

В 14 лет пермяка-инвалида вернули из интерната матери-одиночке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
13 лет провел Михаил в интернате
13 лет провел Михаил в интернате Фото:

В Гайнском округе Пермского края 14-летний Михаил вернулся из интерната к маме. Елена добивалась этого много лет — родительских прав ее лишили, когда врачи установили у сына детский церебральный паралич, гиперинсулинизм и эпилепсию.

«Миша родился с виду обычным малышом: активным мальчишкой с хорошим весом и румяными щечками. Но ему поставили детский церебральный паралич, гиперинсулинизм, эпилепсию. Мыслей отказаться от ребенка у Елены не было. Но из-за сложных жизненных обстоятельств ее лишили родительских прав», — рассказали URA.RU в фонде «Дедморозим», который помогает семье.

По словам Елены, чтобы вернуть ребенка, она устроилась на работу, обновила мебель в доме, занималась сбором необходимых документов. При этом отец Михаила ее не поддерживал. Сейчас ее сын уже получил свой первый паспорт и вернулся в семью.

Помогает Елене и Мише команда фонда «Дедморозим». Сначала в детский дом-интернат приезжали врачи, игровой терапевт и волонтеры фонда. Затем с ними работала Служба сохранения семей, а теперь Мишу вновь наблюдает врач и специалист по физической терапии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гайнском округе Пермского края 14-летний Михаил вернулся из интерната к маме. Елена добивалась этого много лет — родительских прав ее лишили, когда врачи установили у сына детский церебральный паралич, гиперинсулинизм и эпилепсию. «Миша родился с виду обычным малышом: активным мальчишкой с хорошим весом и румяными щечками. Но ему поставили детский церебральный паралич, гиперинсулинизм, эпилепсию. Мыслей отказаться от ребенка у Елены не было. Но из-за сложных жизненных обстоятельств ее лишили родительских прав», — рассказали URA.RU в фонде «Дедморозим», который помогает семье. По словам Елены, чтобы вернуть ребенка, она устроилась на работу, обновила мебель в доме, занималась сбором необходимых документов. При этом отец Михаила ее не поддерживал. Сейчас ее сын уже получил свой первый паспорт и вернулся в семью. Помогает Елене и Мише команда фонда «Дедморозим». Сначала в детский дом-интернат приезжали врачи, игровой терапевт и волонтеры фонда. Затем с ними работала Служба сохранения семей, а теперь Мишу вновь наблюдает врач и специалист по физической терапии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...