В Пермском крае мать-одиночка через 13 лет добилась возвращения сына-инвалида из интерната

В Гайнском округе Пермского края 14-летний Михаил вернулся из интерната к маме. Елена добивалась этого много лет — родительских прав ее лишили, когда врачи установили у сына детский церебральный паралич, гиперинсулинизм и эпилепсию.
«Миша родился с виду обычным малышом: активным мальчишкой с хорошим весом и румяными щечками. Но ему поставили детский церебральный паралич, гиперинсулинизм, эпилепсию. Мыслей отказаться от ребенка у Елены не было. Но из-за сложных жизненных обстоятельств ее лишили родительских прав», — рассказали URA.RU в фонде «Дедморозим», который помогает семье.
По словам Елены, чтобы вернуть ребенка, она устроилась на работу, обновила мебель в доме, занималась сбором необходимых документов. При этом отец Михаила ее не поддерживал. Сейчас ее сын уже получил свой первый паспорт и вернулся в семью.
Помогает Елене и Мише команда фонда «Дедморозим». Сначала в детский дом-интернат приезжали врачи, игровой терапевт и волонтеры фонда. Затем с ними работала Служба сохранения семей, а теперь Мишу вновь наблюдает врач и специалист по физической терапии.
