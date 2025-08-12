В Березниках поймали детей-вандалов, разгромивших фонтан в парке

В ночь с 10 на 11 августа группа малолетних вандалов разрушила фонтан в городском парке Березников (Пермский край). В местной администрации отчитались, что личности нарушителей удалось установить.
«Были осмотрены все камеры видеонаблюдения, личности вандалов установлены. 11 августа все они побывали в полиции. Это пять подростков. Некоторые из них состоят на учете. Со всеми проведена работа. Все родители будут привлечены к административной ответственности, потому что они ненадлежащим образом воспитывают своих детей. В рамках гражданского иска законных представителей обяжем возместить ущерб», — заявил замглавы города Березники Михаил Шинкарев в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. Мэр города опубликовал видео, на котором группа вандалов повредила фонтан на центральной аллее городского парка и разбила декоративные осветительные столбы у входа на детскую площадку.
