Пермский край нарастил поставки шпал

За полгода из Пермского края было вывезено 4,3 тысячи кубометров деревянных шпал в Челябинскую, Нижегородскую и Свердловскую области. Этот показатель на 16% превышает объемы за аналогичный период 2024 года, когда было поставлено 3,7 тысячи кубометров продукции. В общей сложности оформлено 117 карантинных сертификатов.
«6 августа состоялась отправка очередной партии шпал из хвойных пород без пропитки объемом 111 кубометров в адрес получателей в Нижегородской и Свердловской областях. Процедура отгрузки проходила под контролем специалистов», — сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на официальном сайте.
Перед отправкой вся продукция прошла необходимый комплекс лабораторных и документарных проверок в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Результаты исследований подтвердили отсутствие опасных вредителей и полное соответствие шпал действующим фитосанитарным требованиям.
