11 августа 2025

В Пермском крае с начала года сгорело 44 гектара лесов

Большинство лесных пожаров тушат в первые сутки после обнаружения
В Прикамье с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 27 лесных пожаров, огнем пройдена площадь 43,95 гектара. При этом большинство возгораний удалось ликвидировать в первые сутки, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов. 

«На сегодня в лесном фонде Пермского края не зафиксировано действующих возгораний. Из 27 пожаров, возникших с начала сезона, 88,8% ликвидированы в течение первых суток», — рассказали в министерстве. 

В 2025 году первый лесной пожар зафиксирован 22 января в 10:00 в трех километрах от деревни Заосиново Пермского округа. Спустя сутки возгорание локализовали и ликвидировали 29 января в 17:00. 

По данным министерства, в 2024 году зафиксировано 40 лесных пожаров. Огнем пройдена площадь 144,86 гектара. 

