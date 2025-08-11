В Пермском крае с начала года сгорело 44 гектара лесов

В Прикамье с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 27 лесных пожаров, огнем пройдена площадь 43,95 гектара. При этом большинство возгораний удалось ликвидировать в первые сутки, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов.
«На сегодня в лесном фонде Пермского края не зафиксировано действующих возгораний. Из 27 пожаров, возникших с начала сезона, 88,8% ликвидированы в течение первых суток», — рассказали в министерстве.
В 2025 году первый лесной пожар зафиксирован 22 января в 10:00 в трех километрах от деревни Заосиново Пермского округа. Спустя сутки возгорание локализовали и ликвидировали 29 января в 17:00.
По данным министерства, в 2024 году зафиксировано 40 лесных пожаров. Огнем пройдена площадь 144,86 гектара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!