Леон Кемстач встретится с пермскими фанатами

В Перми пройдет фан-встреча команды фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй». Вместе с другими создателями ленты в город приедет и актер Леон Кемстач, ставший популярным после съемок в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказали URA.RU организаторы.
«14 августа фан-встречу в Перми проведет творческая команда фильма „Иван Семенов. Первый поцелуй“. Среди гостей — генеральный продюсер Антон Богданов и режиссер Кирилл Седухин, а также исполнители главных ролей: Леон Кемстач и Роман Погорелов», — сообщили в Пермской синематеке.
На встрече команда представит свой новый фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй». Мероприятие состоится 14 августа в 17:30 в молодежном центре «Кристалл». Вход свободный, но требуется регистрация.
