В Пермском крае на стройках и в ЖКХ погибли 8 работников

В 2025 году инспекторы труда выявили 125 нарушений на предприятиях строительства и в сфере ЖКХ Пермского края, выписав штрафы на 1,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной госинспекции труда.
«С начала 2025 года государственные инспекторы провели 25 проверок в строительной сфере и ЖКХ, обнаружив 125 нарушений трудового законодательства. Большинство нарушений (101) зафиксировано на стройках. Рассмотрено 114 обращений. По результатам проверок вынесено 40 штрафов на общую сумму 1,44 млн рублей», — написано на сайте ведомства.
Инспекция выдала 52 предписания, включая 21 требование устранить нарушения, 2 запрета на использование некачественных средств защиты и 8 распоряжений об отстранении работников без должного обучения. В шести организациях выявлено отсутствие спецоценки условий труда, еще в одной — просрочка ее проведения.
Особую тревогу вызывают данные о травматизме: на стройках зарегистрировано 5 тяжелых, 7 смертельных и 1 групповой несчастный случай, в ЖКХ — 3 тяжелых, 1 смертельный и 2 групповых случая. Из 22 расследованных происшествий 5 признаны не связанными с производством — в четырех случаях причиной смерти стали заболевания, в одном — алкогольное опьянение пострадавшего.
Ранее в 2025 году аналогичные проверки проводились в сфере общественного питания Пермского края: после более 80 обращений работников инспекторы выявили свыше 30 нарушений, а предприятиям назначили штрафы на сумму более 500 тысяч рублей. Основные жалобы касались задержек зарплат, отсутствия официального трудоустройства и нарушений охраны труда.
