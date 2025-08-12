В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности

В Пермском крае днем 12 августа введен режим беспилотной опасности. Причина — случаи появления беспилотных летательных аппаратов в соседних регионах.
«Оперативные службы приведены в состояние полной готовности. Они уведомлены о необходимости принятия мер по предотвращению потенциальных угроз», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Жителям рекомендуется сохранять бдительность и спокойствие. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112.
В июле 2025 года в Перми и Пермском крае уже объявляли режим беспилотной опасности. Была ограничена работа аэропорта, отсутствовал мобильный интернет. Спустя несколько часов режим снимали.
