Пермский край стал одним из лидеров по количеству молодежных советов на заводах

В Пермском крае на предприятиях создано более 90 молодежных советов. Такие организации помогают молодым людям активно участвовать в жизни компаний и влиять на решение важных вопросов. По количеству молодежных советов Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на заседании совета, сказано на сайте правительства Пермского края.
«Лидерами по количеству молодежных советов на предприятиях являются Татарстан (около 130), Чувашия и Пермский край (более 90), Самарская и Нижегородская области (более 60)», — рассказал Игорь Комаров. Он отметил, что сейчас молодежь отличается высокой мобильностью, поэтому при трудоустройстве важно это учитывать. По словам Комарова, высоких зарплат не достаточно, чтобы удержать сотрудников. Необходимо предоставлять возможности для карьерного роста, занятий спортом и участия в культурных мероприятиях, следует обеспечивать молодежь жильем. Комаров добавил, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума, а спрос на рабочую силу только растет.
На совете выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что с 2019 года в регионе проводятся мероприятия для молодежи. Существует Ассоциация работающей молодежи. В нее включены 38 молодежных советов, в которых числятся сотрудники более ста предприятий. Участники советов работают над созданием проектов, проявляют себя в спорте, творчестве, общественной деятельности, проводят форумы и конференции.
