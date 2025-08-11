Стало известно, какие детские сады закроют в Перми

В Перми шесть зданий, ранее функционировавших как детские сады, планируется переоборудовать в учреждения дополнительного образования. Об этом сообщили в городской администрации, отметив, что подобная мера позволит создать более 1,5 тысячи новых мест для развития детей.
«Так, корпус бывшего детского сада №96, расположенный на улице Клары Цеткин, 17а, будет передан центру дополнительного образования „Ритм“. Здание по адресу улица Старцева, 35в, где ранее располагался детский сад №227, примет учащихся Детской школы искусств Мотовилихинского района. В помещении бывшего детского сада №167 на улице Адмирала Нахимова, 14а, разместится центр дополнительного образования „Исток“. Детский сад „Сказка.ру“ предоставит здание по адресу улица Маршала Рыбалко, 29а детской музыкальной школе №4», — сказано на официальном сайте мэрии.
Кроме того, здание детского сада №161 на улице КИМ передано частному дошкольному образовательному учреждению «Маня», специализирующемуся на инклюзивном образовании детей с особыми образовательными потребностями. Здесь будет организован Центр развития инклюзивного образования. Также рассматривается вариант передачи помещений бывшего детского сада №178 школе №77 для проведения занятий городского школьного телевидения.
По словам руководителя департамента образования администрации Перми Ольги Ершовой, переориентация неиспользуемых зданий детских садов является взвешенным шагом, направленным на рациональное использование муниципального имущества. Ранее стало известно, что закрытие ряда детских садов в краевой столице власти объяснили снижением уровня рождаемости. Вместе с тем URA.RU писало о том, что десятки учреждений по-прежнему ищут малышей. В детсадах Перми есть 930 свободных мест.
