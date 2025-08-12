Власти расторгли договор о строительстве мусороперерабатывающего завода под Пермью

Власти Пермского края расторгли соглашение о строительстве завода ТКО
Причиной прекращения контракта стало несоблюдение концессионером условий соглашения
Власти приняли решение о расторжении концессионного соглашения с компанией «Энвиком-Пермь». Она планировала строительство и дальнейшую эксплуатацию комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. 

«Проект предполагал размещение объекта на территории мусорного полигона в районе Софроны, площадь которого составляет 89 тысяч квадратных метров. Причиной прекращения контракта стало несоблюдение концессионером условий соглашения. В настоящее время рассматривается возможность передачи реализации данного проекта „Пермскому региональному экологическому оператору“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В сентябре 2023 года между правительством Пермского края и ООО «Энвиком-Пермь» было заключено концессионное соглашение, предусматривающее создание экотехнопарка в Перми. Согласно проекту, на территории полигона «Софроны» планировалось возведение объекта по обработке и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов.

Первый этап — строительство комплекса по обращению с ТКО стоимостью 3,46 млрд рублей — должен был быть завершен не позднее 1 января 2026 года. Второй этап — создание комплекса по энергетической утилизации органической фракции ТКО стоимостью 1,23 млрд рублей — планировалось ввести в эксплуатацию до 1 января 2028 года. Полигон «Софроны» эксплуатируется с 1978 года и принимает основную часть отходов, поступающих из Перми.

