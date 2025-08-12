Ключевой топ-менеджер и богатейший депутат: чем известен умерший экс-директор пермского «Уралкалия» Осипов

Уроженец Нижнего Новгорода (г. Горький) Дмитрий Осипов, умерший в возрасте 59 лет, начал трудовую деятельность в Академии наук СССР. Вся его карьера была связана с предприятиями химической отрасли.
«Родился 29 апреля 1966 года в городе Горький (Нижний Новгород). В 1990 году окончил Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского по специальности „Радиофизика и электроника“. В 1984-1986 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1990-1994 годах работал в Институте прикладной физики Академии наук СССР», — сообщается на сайте законодательного собрания Пермского края.
До 2021 года Осипов работал в финансово-экономических и промышленных компаниях Нижнего Новгорода, а затем занял руководящие должности в крупных химпредприятиях: ОАО «Сибур-Химпром», ОАО «Химпром», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат».
В период с 2007 по 2010 годы он занимал ключевые посты в компании «Уралхим». Генеральным директором березниковского «Уралкалия Осипов стал в 2013 года и оставался им до 2020 года. Одновременно являлся членом совета Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) и входил в состав советов директоров ПАО „Уралкалий“ и АО „ОХК „Уралхим“.
Будучи топ-менеджером «Уралкалия» Осипов избрался в заксобрание Прикамья. Он не раз входил в число богатейших депутатов краевого парламента. Так, в 2020 году, народный избранник заработал 209 млн рублей, став самым богатым среди коллег. Правда, уже в статусе генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
