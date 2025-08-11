11 августа 2025

В пермских деревнях открывают кинозалы

В Пермском крае до конца августа откроются 19 социальных кинозалов
Кино на большом экране становится доступным даже в деревнях (архивное фото)
Кино на большом экране становится доступным даже в деревнях (архивное фото) Фото:

Более 200 социальных кинозалов будут работать в малых населенных пунктах Пермского края до конца года. А августе уже открылись залы в деревне Гожани и селе Старый Шагирт, а до 22 числа заработают еще 19. Об этом URA.RU рассказали в Пермской синематеке.

«На сегодняшний день в Пермском крае работает 181 социальный кинозал, а концу года их станет более 200. В августе на карте появится еще 19 точек. 7 августа уже открылись кинозалы в деревне Гожан и селе Старый Шагирт Куединского района», — сообщили организаторы проекта. Новые кинозалы в августе появятся в Лысьве, Красновишерске, Добрянке, Краснокамском, Оханском, Пермском, Чердынском, Частинском, Уинском, Гайнском, Чернушинском, Кочевском, Осинском, Кудымкарском, Бардымском округах. Двадцатая площадка откроет двери в деревне Мостовой в декабре.

Пермский край в 2019 году стал инициатором проекта «Социальный кинозал» в рамках национального проекта «Культура». Новые залы открываются на базе библиотек, домов культуры и музеев. Здесь показывают современное документальное, игровое и анимационное кино.

