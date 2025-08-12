Якубовича с женой заметили в элитном заграничном отеле

Якубовича с женой заметили в элитном турецком отеле
Якубович отпраздновал 80-летие в отеле Gloria Golf Resort в Белеке, пишут СМИ
Якубович отпраздновал 80-летие в отеле Gloria Golf Resort в Белеке, пишут СМИ Фото:

Ведущий телепередачи "Поле чудес" Леонид Якубович отметил свой 80-летний юбилей в элитном отеле в турецком Белеке с женой и дочкой. Об этом пишут СМИ. 

"Сектор "Приз" на барабане выпал в этот раз самому Леониду Аркадьевичу: он провел неделю с женой и дочкой в роскошном пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort в Турции", — пишет Life. В отеле есть поле для гольфа, бассейны, шикарный пляж и спа-зона, а неделя такого отдыха обойдется в 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что Якубович отдохнул по полной программе. Он посетил спа, сыграл в гольф, а также провел время в бассейнах и на пляже. Якубовича также поздравил с днем рождения российский президент Владимир Путин.

Ранее на семейном отдыхе в турецком Белеке был также замечен юморист Евгений Петросян. Семья провела месяц в еще более дорогом отеле. 

