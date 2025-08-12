Якубовича с женой заметили в элитном заграничном отеле

Ведущий телепередачи "Поле чудес" Леонид Якубович отметил свой 80-летний юбилей в элитном отеле в турецком Белеке с женой и дочкой. Об этом пишут СМИ.
"Сектор "Приз" на барабане выпал в этот раз самому Леониду Аркадьевичу: он провел неделю с женой и дочкой в роскошном пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort в Турции", — пишет Life. В отеле есть поле для гольфа, бассейны, шикарный пляж и спа-зона, а неделя такого отдыха обойдется в 1,2 миллиона рублей.
Отмечается, что Якубович отдохнул по полной программе. Он посетил спа, сыграл в гольф, а также провел время в бассейнах и на пляже. Якубовича также поздравил с днем рождения российский президент Владимир Путин.
Ранее на семейном отдыхе в турецком Белеке был также замечен юморист Евгений Петросян. Семья провела месяц в еще более дорогом отеле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.