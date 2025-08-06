Петросян потратит миллионы на отдыхе в Турции

Юморист Евгений Петросян отправился в роскошный отдых в турецком Белеке вместе с женой Татьяной Брухуновой и детьми. Этим жена юмориста поделилась в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в России организации, признанной экстремистской). Семья проведет месяц на берегу моря в отеле, где неделя отдыха обходится в 1,8 миллиона рублей на двоих.
«Семья [Петросяна] остановилась в роскошном отеле Kempinski Hotel The Dome Belek на вилле с тремя спальнями, тремя санузлами, джакузи, камином и личным бассейном. Неделя отдыха там обойдется в 1,8 млн за двоих», — передает telegram-канал «Свита короля», прикрепляя соответствующие посты с соцсетей жены юмориста.
Петросяну и Брухуновой не привыкать жить на широкую ногу: в Москве супругов ждет элитная квартира в «Садовых кварталах» на 230 квадратных метров. При этом, несмотря на роскошную жизнь, супруги умудряются копить долги за коммунальные услуги.
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