Экс-депутата из ХМАО обвинили в мошенничестве при благоустройстве спорткомплекса

Бывшего депутата думы Нижневартовского района и бизнесмена Андрея Майданова обвинили в мошенничестве во время укладки тротуарной плитки на территории ФСК «Арена». Суд начал рассмотрение дела.
«Обвиняемый: Майданов А.Ф. — директор ООО „Сервисная компания „Аган“. Предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество — то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)“, — сообщила пресс-служба в группе Нижневартовского суда в соцсети VK.
В материалах суда указано, что компания Майданова, по версии следователей, еще в 2021 году заключила договор с руководством спортивной школы на сумму более четырех миллионов рублей. При этом о выполнении работ предоставлялись фиктивные акты. В деле фигурирует информация о хищении средств на сумму около 1,2 миллиона рублей.
«Последствия: причинение материального ущерба спортивной школе, злоупотребление служебным положением», — указано в публикации суда. Также говорится о нарушении условий муниципального контракта.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура добилась в суде отставки депутата Майданова по утрате доверия. По данным ведомства, он предоставил неполные и недостоверные сведения о своем имуществе и имуществе супруги в декларации о доходах за 2022 год.
