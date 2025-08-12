Мигрант обокрал жителя Сургута, который отправил его за водкой

Пьяный сургутянин попросил иностранца сходить ему за спиртным
Пьяный сургутянин попросил иностранца сходить ему за спиртным

В Сургуте 21-летнего уроженца Таджикистана обвинили в краже 150 тысяч рублей у местного жителя. Пьяный мужчина попросил иностранца сходить ему за спиртным и дал свою банковскую карту, сказав пароль от нее.

«Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил проходившего мимо молодого человека сходить в магазин за спиртным, передав ему банковскую карту и сообщив пин-код», — пишет «Сургутская трибуна» со ссылкой на прокуратуру Сургута. Парень снял с карты 150 тысяч и потратил на свои нужды.

Силовики завели на иностранца уголовное дело и отправили материалы в суд. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.

