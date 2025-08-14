В Еврокомиссии ответили, будет ли смягчение санкций против РФ в случае перемирия

Евросоюз не рассматривает вариант смягчения санкций против России даже в случае достижения перемирия на Украине. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию», — сказала Подеста на брифинге в Брюсселе. По ее словам, информация о возможном пересмотре санкционной политики, появившаяся в некоторых СМИ, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что любые подобные сообщения являются «чистыми спекуляциями» и не отражают официальную позицию Евросоюза.
Ранее Европейский союз заявил о подготовке девятнадцатого пакета санкций в отношении России. Ожидается, что его рассмотрение и принятие состоится в следующем месяце.
