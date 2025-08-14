Евросоюз готовится принять 19-й пакет санкций против России

Евросоюз намерен принять 19-й по счету пакет санкций против России уже в сентябре 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
«Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м», — сказала Подеста на брифинге в Брюсселе. Ее слова передает РИА Новости. Работа над новым пакетом уже ведется, и сроки его принятия определены на следующий месяц. Подеста подчеркнула, что Брюссель планирует сохранять санкционное давление на Россию в долгосрочной перспективе.
Ранее на фоне подготовки нового пакета санкций Евросоюза, США временно смягчили отдельные ограничения. Американский Минфин выдал лицензию, позволяющую до 20 августа проводить все необходимые финансовые транзакции для организации саммита на Аляске с участием президентов России и США. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.
