Президент Владимир Путин во время посещения Магнитогорска (Челябинская область) ответил на вопрос о затянувшейся реконструкции городского аэропорта. По словам Путина, сроки реконструкции были сорваны по вине подрядчика. Аэропорт, который должны были сдать в конце прошлого года, теперь будет реконструирован только к концу следующего года. О том, что известно о компании «АльмакорГруп», которая провалила модернизацию аэропорта, в материале URA.RU.
Что известно о компании
Согласно базе Сбис, ООО «АльмакорГруп» основано в 2005 году. На сайте компании говорится, что компания присутствует на рынке более 30 лет и построила за это время более 300 мостовых сооружений. С 2012 года по 25 апреля нынешнего года директором фирмы являлся Алексей Афонский.
Строительство аэропорта
В мае 2022 года «АльмакорГруп» заключила госконтракт на реконструкцию аэропортового комплекса города Магнитогорска. Заказчиком работ по реконструкции аэродромного комплекса магнитогорского аэропорта выступило ФКУ «Ространсмодернизация». Цена контракта составила 6,6 млрд рублей, из которых генподрядчик получил более 6,1 млрд рублей в качестве аванса. В августе прошлого года госучреждение расторгло контракт с ООО «АльмакорГруп». Нерадивому исполнителю было предъявлено немало претензий, в том числе из-за затягивания сроков ремонта взлетно-посадочной полосы. По состоянию на тот момент московская компания должна была вернуть непогашенный аванс в сумме 1 млрд 629 млн рублей.
Уголовное дело
В отношении Афонского возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан, поскольку территориально аэропорт находится в соседней республике. В апреле суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Хищения и банкротство
Следователи считают, что часть денег, которые фирма получила в качестве аванса, была похищена. Афонский предоставил заказчику акты выполненных работ с завышенными объемами. По мнению следователей, Афонский распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. ?
В июле 2024 года было инициировано банкротство «АльмакорГруп». Требования к компании заявили 159 кредиторов на сумму 5,9 млрд рублей. Операции по счетам фирмы заморожены по требованию ФНС в августе прошлого года.
Другие проваленные проекты
Аэропорт Магнитогорска — не единственный объект «АльмакорГруп», судьба которого находится в подвешенном состоянии из-за банкротства компании. Она занимается строительством дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Этот объект называют главной дорожной стройкой города. Строительство должно быть завершено к концу 2024 года, однако оно не завершено до сих пор. Власти Екатеринбурга заявили, что строительство завершится летом 2026 года.
Что касается судьбы аэропорта Магнитогорска, Путин поручил министру транспорта РФ Андрею Никитину представить ему доклад о предстоящей реконструкции объекта. Никитин сообщил, что работы будут завершены до конца следующего года.
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