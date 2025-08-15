Экс-директору парка «Патриот» дали пять лет колонии за мошенничество

Экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
«Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, ему выписали штраф в 300 тысяч рублей и запретили занимать госдолжности на два года.
Как уточнили в Следкоме, с 2022 по 2024 год Ахмедов вместе с замначальника управления инновационного развития Владимиром Шестеровым похитил миллионы рублей, внося в документы о выполненных в парке работах ложные данные. Тем самым, подчеркнули в ведомстве, он причинил государству и Минобороны особо крупный ущерб.
Ахмедов был задержан в июле 2024 года. Через две недели после этого задержали генерала Павла Попова. Как установило следствие, вместе они вносили ложные данные в документы о выполненных в парке строительных работах, чем нанесли ущерб в более чем 25 млн рублей.
