Невероятный пейзаж и платье с сюрпризом: Ирена Понарошку объяснила, зачем уехала с мужем на Алтай

Телеведущая Ирена Понарошку обнародовала нежные кадры с мужем. С бизнесменом Русланом Годизовым они отмечают три года со свадьбы. По этому случаю теледива устроила романтическую фотосессию на Алтае. В беседе с URA.RU Ирена объяснила, почему выбрала это место.
«Мы каждый год повторяем нашу свадебную фотосессию в тех же образах, но в разных локациях. Наша свадьба прошла на заброшенной усадьбе в Подмосковье. Следующая съемка была в одном из моих любимых мест в России — в горах Красной Поляны. И вот третья фотосессия была на Алтае, потому что мы с мужем очень любим Алтай. Мы искренне считаем, что это самое красивое место на планете Земля!» — говорит Ирена.
По словам Понарошку, они с мужем много путешествовали по Алтаю. Поэтому в важный для себя день не просто так выбрали локацию. «Мы отдали дань этому месту с благодарностью за то, что он нас так всегда тепло встречает. Эта красивая фотосъемка сделана для того, чтобы Алтай навсегда остался у нас в сердце», — заключила Ирена.
Супруги сфотографировались на фоне потрясающих пейзажей, которые вдохновляют на проявление чувств. Ирена выбрала необычное платье с бантом, а вот от обуви отказалась. Отказалась телезвезда и от прически — получилась натуральная красота, которая еще больше подчеркивала единение с природой.
Для Ирены этот брак стал вторым. От первого союза у нее растут сыновья Серафим и Теодор.
