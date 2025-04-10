Зампред Седьмого кассационного суда в Челябинске получил рекомендацию ВККС на новый срок

Действующий зампредседателя Седьмого кассационного суда в Челябинске Борис Горлач получил рекомендацию на продление полномочий. Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
«Сразу трое уже действующих зампредов пошли на второй срок в кассациях. Это Татьяна Радченко в Первом кассационном суде, Борис Горлач и Любовь Савельева в Седьмом кассационном суде», — сообщает портал «Право.Ру».
В мае 2024 года Горлач подал заявление о назначении председателем суда. Однако тогда ВККС отказалась рекомендовать его на этот пост.
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Помимо судей, ВККС объявила конкурс на должность его председателя. Оно освободилось после отставки Сергея Минина, чьи полномочия истекли 24 сентября. Он руководил судом с 2018 года. Врио руководителя стал Борис Горлач.
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