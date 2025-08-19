Челябинцев просят все выходные не гулять по газонам в популярном парке

В Челябинске перед выходными обработают парк Гагарина от клещей
В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина в пятницу, 22 августа, проведут акарицидную обработку. Посетителей просят три дня не гулять по газонам, сообщила пресс-служба парка. 

«22 августа в 06:00 на территории парка Гагарина будет проходить второй этап акарицидной обработки! Убедительная просьба избегать территорию газонов на протяжении трех дней!» — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. 

Обработку проведут на всех площадках развлечений, аллеях, карьерах, а также дорожках и лыжероллерной трассе. Обработаны будут газоны и лесной массив в границах учреждения парка Гагарина. 

Челябинская область ранее оказалась в числе регионов России, где больше всего пострадавших от укуса клещей. Помимо Челябинской области в списке Свердловская, Кемеровская области, Пермский край и Удмуртия, сообщили в Росприроднадзоре. 

