В Челябинске предотвратили массовую драку с участием 50 человек

Задержанные направлялись в сторону леса
Задержанные направлялись в сторону леса Фото:

В Челябинске на северо-западе сотрудники полиции и охранного предприятия предотвратили драку с участием 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба охранного предприятия. 

«18 августа, около 22 часов вечера, при пешем обходе территории жилого комплекса на северо-западе Челябинска, сотрудниками охраны была замечена большая группа людей в количестве около 50 человек. По сигналу „Тревога“ на место прибыли несколько экипажей ГБР, а также сотрудники полиции», — сообщила пресс-служба охранного предприятия «Витязь» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Молодые люди шли в сторону леса. Некоторые из них имели при себе предметы, визуально похожие на пистолет. Полицейские задержали восемь человек и доставили в отдел. У задержанных изъято несколько газово-аэрозольных пистолетов. Причиной организовать массовую драку стала личная неприязнь двух конфликтующих сторон, добавили в охранном предприятии. 

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу полиции Челябинска. Ответ будет опубликован после получения. 

