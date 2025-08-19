В Челябинске предотвратили массовую драку с участием 50 человек

В Челябинске на северо-западе сотрудники полиции и охранного предприятия предотвратили драку с участием 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба охранного предприятия.
«18 августа, около 22 часов вечера, при пешем обходе территории жилого комплекса на северо-западе Челябинска, сотрудниками охраны была замечена большая группа людей в количестве около 50 человек. По сигналу „Тревога“ на место прибыли несколько экипажей ГБР, а также сотрудники полиции», — сообщила пресс-служба охранного предприятия «Витязь» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Молодые люди шли в сторону леса. Некоторые из них имели при себе предметы, визуально похожие на пистолет. Полицейские задержали восемь человек и доставили в отдел. У задержанных изъято несколько газово-аэрозольных пистолетов. Причиной организовать массовую драку стала личная неприязнь двух конфликтующих сторон, добавили в охранном предприятии.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу полиции Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!