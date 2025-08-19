Национализированное «Южуралзолото» получило оценку высоконадежного бизнеса

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в Челябинской области получил оценку высоконадежного бизнеса. Как следует из сообщения компании, рейтинг компания подтвердила на уровне ruAА.

«Рейтинговое агентство „Эксперт РА“ подтвердило кредитный рейтинг компании и ее облигаций на уровне ruAА. Прогноз экономисты агентства сменили на „развивающийся“, сняв статус „под наблюдением“», — отметила пресс-служба ЮГК на сайте.

Финансовый директор ПАО «ЮГК» Артем Клецкин приветствовал решение агентства. Топ-менеджер заявил, что компания продолжила работу в штатном режиме.

Кредитный рейтинг компании и ее облигаций на уровне ruAА означает высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости по национальной шкале Российской Федерации. Такой рейтинг присваивают после изучения финансовой отчётности компании, текущей политической и экономической ситуации, особенностей отрасли, в которой ведется деятельность, и другой информации

Компания стала государственной 11 июля. Причиной для смены собственника стала лоббистская деятельность бывшего президент холдинга, вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова. В августе замминистра финансов Алексей Моисеев объявил, что государство намеревается продать национализированный пакет до конца года структуре «Газпромбанка».

