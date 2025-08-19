Экс-глава челябинского фонда капремонта пытался вернуть арестованное имущество

Бывший глава Фонда капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко пытался оспорить арест двух автомобилей, квартиры и банковских счетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, имущество оставили заблокированным.
«Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора оставил решение об аресте имущества обвиняемого без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Вероятно, вскоре в суд поступит жалоба адвоката Тихоненко на продление меры пресечения. На прошлой неделе Центральный райсуд продлил ему срок содержания под стражей до 19 октября. В случае утверждения этого решения общий срок экс-главы Фонда в СИЗО составит семь месяцев.
Тихоненко обвиняется в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Предварительно, взятка была получена в 2018 году, когда он работал начальником центрального отдела в Фонде. Следствие считает, что он получил не менее 740 тысяч рублей за внесение требований в документы на аукцион по замене лифтов, что позволило выиграть и заключить договоры конкретному подрядчику. А в 2024 году, уже будучи директором фонда, он вступил в сговор с одним из подрядчиков. Этому подрядчику были перечислены деньги за ремонт кровли на одном из домов в центре Челябинска, хотя работы не проводились.
Вместе с Тихоненко по делу также проходят Андрей Шадрин и Илья Бархатов. Первый когда-то работал в Фонде, второй был депутатом областного парламента. После они уехали в ДНР, где возглавили ГК «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОНБАССА». В новых территориях их и задержали сотрудники ФСБ. Мужчин обвинили в получении взяток. По версии следствия, они организовали преступную схему. С ее помощью с Фондом были заключены контракты на сумму более 100 млн рублей.
При этом адвокат Бархатова — Виктор Штирц — в разговоре с URA.RU заявил о затягивании дела. Все это время его подзащитный находится в СИЗО. Это решение будет оспариваться.
