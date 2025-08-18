Актер театра и кино Игорь Петренко посетил озеро Тургояк в Миассе (Челябинская область). Артиста успели заметить поклонники. Одна из них поделилась фотографией с Петренко в соцсетях.
«Мой самый любимый, обаятельный и талантливый актер у нас на Урале на озере Тургояк! Как лучик солнца осветил, подарил кучу эмоций за одну минуту! Приезжайте к нам почаще!», — написала фанатка Оксана Дмитриева в группе во «ВКонтакте» «Игорь Петренко/Официальная группа»
В соцсетях сообщают, что встреча произошла на пляже «Пугачевская поляна». А сам актер приехал на Тургояк, чтобы отдохнуть. Петренко известен своими ролями в фильмах «Звезда», «Тарас Бульба», «Смерш 3», «Истребители. Битва за Крым» и других.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!