18 августа 2025

Актер Игорь Петренко отдохнул на челябинском Тургояке. Фото

Артиста Игоря Петренко заметили на челябинском пляже
Артиста Игоря Петренко заметили на челябинском пляже Фото:

Актер театра и кино Игорь Петренко посетил озеро Тургояк в Миассе (Челябинская область). Артиста успели заметить поклонники. Одна из них поделилась фотографией с Петренко в соцсетях.

«Мой самый любимый, обаятельный и талантливый актер у нас на Урале на озере Тургояк! Как лучик солнца осветил, подарил кучу эмоций за одну минуту! Приезжайте к нам почаще!», — написала фанатка Оксана Дмитриева в группе во «ВКонтакте» «Игорь Петренко/Официальная группа»

В соцсетях сообщают, что встреча произошла на пляже «Пугачевская поляна». А сам актер приехал на Тургояк, чтобы отдохнуть. Петренко известен своими ролями в фильмах «Звезда», «Тарас Бульба», «Смерш 3», «Истребители. Битва за Крым» и других.

Челябинка сфотографировалась с актером Петренко
Челябинка сфотографировалась с актером Петренко
Фото:

