Стоимость перелета из Челябинска до Сочи значительно снизилась в самый разгар туристического сезона. Как следует из данных сайта авиакомпании Nordwind, улететь можно за 5,4 тысячи рублей.
«Маршрут „Челябинск — Сочи“. Стоимость билета: на 24 августа — 5,4 тысячи рублей, на 27 августа — 6,01 тысячи рублей», — указано на сайте.
Из описания тарифа «Лайт» следует, что с собой можно взять ручную кладь весом до 10 килограммов. За остальные услуги, включая стоимость багажного места, придется доплатить. По состоянию на полдень осталось девять билетов.
«Это может быть акцией или субсидированным тарифом. Обычно билеты по низкой цене заканчиваются достаточно быстро. Периодически они появляются, но надо следить», — заметила URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.
Эксперт добавила, что даже в низкий сезон улететь в Сочи по цене ниже, чем 15-18 тысяч рублей, сложно. Бархатный сезон в Краснодарском крае установится в сентябре-октябре. Многие, кто летит, затем едут в Абхазию, спрос на которую высок. Согласно данным поисковика, билеты у «Уральских авиалиний» по стоимости стартуют от 10 146 рублей, у «Победы» — от 13 617 рублей.
Судя, по сайту, обратный перелет по цене будет примерно в диапазоне, указанном Лободой. Стоимость билета по маршруту Сочи — Челябинск в августе у Nordwind варьируется от 15 до 22 тысяч рублей.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в офис перевозчика. Ответ будет опубликован в случае поступления.
