Бастрыкину доложат о расследовании мошенничества в челябинском СНТ

Александру Бастрыкину доложат о расследовании мошенничества в челябинском СНТ
Александру Бастрыкину доложат о расследовании мошенничества в челябинском СНТ

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела по статье за мошенничество из-за садовых войн в челябинском СНТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соцмедиа опубликовано обращение к председателю СКР, в котором общественники просят разобраться с деятельностью группы лиц, которая незаконно захватила власть в одном из садоводческих товариществ в Челябинской области. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СКР.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в мае 2025 года на должность председателя был избран мужчина, чью кандидатуру одобрили участники СНТ. Несмотря на это, прежние руководители препятствуют деятельности товарищества, действуя с нарушением закона. Общественники сообщают, что правоохранительные органы не предпринимают необходимых мер в ответ на происходящее. В связи с данными событиями следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

