Челябинская область введет 24 тысячи новых гостиничных номеров к 2030 году

В Челябинской области к 2030 году появятся 24 тысячи новых гостиничных номеров. Новый номерной фонд введут в том числе за счет льготной программы Минэкономразвития РФ, сообщили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ
«Обеспеченность регионов качественным гостиничным фондом для развития внутреннего туризма — одна из задач, которую решает программа льготного финансирования туристической инфраструктуры. В Челябинской области к 2030 году будет построено 24 тысячи новых гостиничных номеров, на один гостиничный номер в регионе будет приходиться 97 человек», — сообщили в пресс-службе.
С применением программы Минэкономразвития РФ сейчас в стране строится более 78 700 гостиничных номеров, в том числе около 11 500 финансируется Банком ДОМ.РФ. При этом в России к 2023 году прогнозируемый прирост номерного фонда достигнет 399 800 номеров, в том числе 78 700 номеров появится за счет льготной программы финансирования. Больше всего гостиничных номеров к 2030 году появятся в Краснодарском крае — 55 532 номера, в том числе 12 344 номера за счет льготной программы.
