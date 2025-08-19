Челябинская область введет 24 тысячи новых гостиничных номеров к 2030 году

К 2030 году в регионе на один гостиничный номер будет приходиться 97 человек
К 2030 году в регионе на один гостиничный номер будет приходиться 97 человек Фото:

В Челябинской области к 2030 году появятся 24 тысячи новых гостиничных номеров. Новый номерной фонд введут в том числе за счет льготной программы Минэкономразвития РФ, сообщили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ

«Обеспеченность регионов качественным гостиничным фондом для развития внутреннего туризма — одна из задач, которую решает программа льготного финансирования туристической инфраструктуры. В Челябинской области к 2030 году будет построено 24 тысячи новых гостиничных номеров, на один гостиничный номер в регионе будет приходиться 97 человек», — сообщили в пресс-службе.

С применением программы Минэкономразвития РФ сейчас в стране строится более 78 700 гостиничных номеров, в том числе около 11 500 финансируется Банком ДОМ.РФ. При этом в России к 2023 году прогнозируемый прирост номерного фонда достигнет 399 800 номеров, в том числе 78 700 номеров появится за счет льготной программы финансирования. Больше всего гостиничных номеров к 2030 году появятся в Краснодарском крае — 55 532 номера, в том числе 12 344 номера за счет льготной программы. 

