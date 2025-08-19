Дело бывших топ-менеджеров челябинского оборонного завода «Полет» развалилось в суде

Дело бывших менеджеров челябинского завода «Полет» вернули из суда прокурору
Александра Нестерова и Андрея Белимова не смогли осудить за злоупотребление полномочиями
Александра Нестерова и Андрея Белимова не смогли осудить за злоупотребление полномочиями

Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывших топ-менеджеров челябинского завода «Полет» Александра Нестерова и Андрея Белимова вернули из суда прокурору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, в котором рассматривалось дело.

«Дело вернули прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение было принято еще 6 августа.

Нестеров когда-то занимал пост директора предприятия, Белимов был его заместителем. Уголовное дело касалось их деятельности на данных должностях. В ноябре 2023 года их задержали и обвинили в злоупотреблении полномочиями. Следствие считало, что мужчины приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. Оба вину не признали.

